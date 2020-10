Am Mittwoch gingen die US-Börsen in die Knie. Die Coronavirus-Sorgen beschäftigten wieder die Anleger. Denn die Infektionsrate hat wieder weltweit deutlich zugenommen. Negativ an der Börse kam zudem an, dass die größte europäische Wirtschaftsnation Deutschland einen Lockdown für November beschlossen hat. Am heutigen Handelstag stehen vor allem die Zahlen von Big-Tech-Unternehmen im Blickpunkt.So werden heute Amazon, Apple, Facebook, Alphabet und Twitter ihre Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal ...

