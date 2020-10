In den vergangenen drei Monaten hat der Präsidentschaftskandidat Joe Biden mehr für programmatische Werbung in den USA ausgegeben, als jedes Unternehmen. Ein Großteil des Geldes ging in den Videosektor. Ginge es bei der US-Präsidentschaftswahl alleine um die Werbeausgaben, dann wäre Joe Biden schon jetzt der Gewinner. Die Kampagne des 77-Jährigen hat laut dem Anbieter Advertising Analytics bis Oktober 582 Millionen US-Dollar für Werbung ausgegeben. Deutlich mehr als Amtsinhaber Donald Trump, der bislang 342 Millionen Dollar in Werbung gesteckt hat. Die Biden-Kampagne hat nicht nur mehr Geld für...

