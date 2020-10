Die Lage am Ölmarkt wird für die Konzerne zu einer immer größeren Herausforderung. Die Lage am Ölmarkt wird für die Konzerne zu einer immer größeren Herausforderung. Ein Großteil der Produzentenaktien reagierte bereits mit deutlichen Kursrückgängen auf die sich eintrübende Gemengelage. Die britische BP stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 22.09. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...