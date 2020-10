Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Vontobel Fund - Clean Technology (ISIN LU0384405949/ WKN A0RCVY) legt seinen Impact Report 2020 vor, so Vontobel Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Rund 77 Prozent der Umsätze der Unternehmen im Fonds hatten zum Stichtag (30.06.2020) einen positiven Impact. So wurden im Rahmen ihrer Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2019 unter anderem rund 155.000 Gigawattstunden an erneuerbarer Energie generiert, mehr als 7 Mrd. Kubikmeter Trinkwasser aufbereitet und 76 Mio. Tonnen Abfall gesammelt, verarbeitet und teilweise recycelt. Weiter legt der Bericht erstmalig eine Schätzung vor, inwieweit die Portfolio-Unternehmen den von der EU-Taxonomie definierten Umweltzielen entsprechen. ...

