Die Nervosität radiert die Kursgewinne aus. 1500 DAX-Punkte in drei Wochen weg, bei zuletzt hohen Umsätzen. Das war vor vier Jahren vor der US-Wahl anders.... Bei mehr als 40 Prozent liegt aktuell die Volatilität, die Ausdruck der Nervosität auch an den deutschen Aktienmärkten ist, deutlich mehr als vor vier Jahren. Reicht die US-Wahl als Erklärung für die Abschläge aus? Welches Wahlszenario präferieren Investoren? War Corona (und die neuen Folgen) doch nicht (ausreichend) eingepreist? Sichern sich die Anleger mehr ab oder verkaufen sie? Fragen an Matthias Hüppe, HSBC.