Während in Grünheide bislang mit einem Produktionsstart des Tesla Model Y in der Gigafactory ab Juli 2021 gerechnet wird, berichtet ein Vorbesteller von einem anderen Zeitrahmen. Die Baustelle der Gigafactory vier im brandenburgischen Grünheide läuft auf Hochtouren. Ab Mitte des kommenden Jahres soll die Produktion beginnen. Das war zumindest der bisherige Planungsstand, der öffentlich kommuniziert wurde. Vorbesteller bekommt erstaunlichen Lieferzeitraum genannt Am Dienstag hatte nun ein niederländischer Käufer eines Tesla Model Y eine Frage zu seiner Bestellung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...