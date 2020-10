DJ Lagarde stellt höhere PEPP-Käufe in Aussicht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde ihre Hände nicht in den Schoß legen, während die Fachleute des Eurosystems eine Rekalibrierung der geldpolitischen Instrumente prüfen. Sie denke da vor allem an das Pandemiekaufprogramm PEPP und dessen Flexibilität, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung.

"Die Ausschüsse des Eurosystems arbeiten bereits an der Rekalibrierung", sagte Lagarde unter Verweis auf den Beschluss des Rats, ihre Geldpolitik im Dezember den pandemiebedingt verschlechterten Rahmenbedingungen anzupassen. Lagarde sagte weiter, das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal könnte positiv überrascht haben, im vierten Quartal dürfte es dagegen schwach ausfallen. Ob es einen BIP-Rückgang geben werde, könne sie nicht sagen.

Im Hinblick auf die schwache Inflation sagte Lagarde: "Es gibt kein Deflationsrisiko für den Euroraum." Deflation sei ein sich selbst verstärkender Prozess und habe nichts mit den derzeit zu beobachtenden Einmalfaktoren wie Mehrwertsteuersenkungen zu tun. "Die Inflation wird 2021 wieder in den positiven Bereich drehen", sagte sie.

October 29, 2020 10:07 ET (14:07 GMT)

