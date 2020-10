DJ SAP-AR-Chef Plattner kauft für weitere 50 Mio Euro Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsratsvorsitzende und Mitgründer Hasso Plattner nutzt den Kursrutsch der SAP-Aktie nach der breitangelegten Prognosesenkung am Wochenanfang zu weiteren Käufen. Am Mittwoch hat er für knapp 50 Millionen Euro Aktien zu 93,48 Euro je Stück geordert, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung von Donnerstag für die Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co KG hervorgeht.

Bereits am Dienstag war auf diesem Wege bekannt geworden, dass sich Plattner am Montag für knapp 249 Millionen Euro Papiere zu einem durchschnittlichen Preis von 101,03 Euro gesichert hat. Das entsprach etwa 0,2 Prozent der ausstehenden Aktien.

Andererseits hat Plattner 8,27 Millionen SAP-Aktien verpfändet, "im Rahmen eines Kreditgeschäfts", wie es in einer weiteren Stimmrechtsmitteilung von Donnerstagmorgen hieß. Ihr Wert liegt beim aktuellen Kurs von 91,07 Euro bei rund 753 Millionen Euro.

Plattner und seiner Familie werden - Stand vor den Käufen in dieser Woche - 5,89 Prozent entsprechend 72,37 Millionen SAP-Aktien zugerechnet, Wert beim aktuellen Kurs rund 6,6 Milliarden Euro. Am vergangenen Freitag, als der Titel noch bei 125,48 Euro aus dem Handel ging, waren es noch 9,08 Milliarden und am 3. September beim Allzeithoch von 143,32 Euro 10,37 Milliarden Euro.

Am Montag war die SAP-Aktie um 21,9 Prozent auf 97,50 Euro abgestürzt, da die Anleger enttäuscht vor allem auf die Ankündigung vom späten Sonntagabend reagierten, dass das Margenziel 2023 von 34 Prozent um bis zu 5 Prozentpunkte verfehlt wird und die neuen Ziele für 2025 eine operative Marge von etwa 32 Prozent indizierten.

October 29, 2020 10:21 ET (14:21 GMT)

