Wien (www.fondscheck.de) - Matthews Asia hat mit Wirkung vom 1. Oktober 2020 für alle in Europa erhältlichen UCITS-Aktienfonds die maximalen laufenden Gebühren ("ongoing charges figures", OCF) gekürzt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Gebühren der Portfolios würden abhängig von der jeweiligen Anteilsklasse um 0,20 bis 0,45 Prozentpunkte verringert, was einer Senkung der Fondskosten für Kunden um neun bis zu 36 Prozent entspreche. Das gehe aus einer Pressemitteilung des US-amerikanischen Vermögensverwalters und Asienspezialisten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...