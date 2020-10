Damit rangiert Airship im Leader-Quadranten zum zweiten Mal in Folge am höchsten bei der Fähigkeit der Ausführung und am weitesten bei der Vollständigkeit der Vision

Das Customer-Engagement-Unternehmen Airship gab heute bekannt, dass es von Gartner Inc. im Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms 2020¹ als Leader ausgezeichnet wurde. Damit wurde Airship, unter 13 Anbietern, zum zweite Mal in Folge am höchsten für seiner Fähigkeit der Ausführung und am weitesten rechts für seine Vollständigkeit der Vision positioniert. Ein Freiexemplar des Berichts ist über Airship erhältlich.

"Die seit langem weltweit führende Rolle von Airship im Bereich Customer Engagement erfährt gerade eine spektakuläre Beschleunigung, weil neue und erstmals mobil einsetzbare Funktionen wie Airship Journeys es enorm einfach und effektiv machen, in Zeiten von Omnichannel den Wert von Customer Lifetimes zu steigern. Ich glaube, dass die jüngsten Innovationen von Airship, sowie unser Augenmerk auf das Experimentieren und den Handel, sich schon jetzt als Differenzierungsmerkmale in Gartners Magic Quadrant and Critical Capabilities Report niedergeschlagen haben", sagte Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. "Da der Mobilbereich für Marken und deren Kunden immer mehr an Bedeutung gewinnt, wird Airship auch weiterhin Unternehmen mit den besten Mobile-first-Omnichannel-Lösungen, sowie mit breitester globaler Unterstützung und fachkundigen strategischen Dienstleistungen begleiten, um einmalige Kundenerlebnisse zu schaffen, die zu einem schnellen Wachstum führen."

Leut Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms 2020 verbringen die Verbraucher weltweit "ihre digitalen Zeit vor allem am Smartphone, und weniger am Desktop, Laptop oder Tablet vor allem, wenn es um die App-Nutzung geht. Die Coronakrise hat den nachhaltigen Zugang der Verbraucher zu digitalen und mobilen Lösungen weiter vorangetrieben, da die Menschen die Art und Weise, wie sie ihr tägliches Leben inmitten einer neuen Normalität organisieren, ständig nachjustieren. Die breite und schnelle Akzeptanz von Smartphones durch die Verbraucher führte zu einer starke Bindung, die nur wenige Technologien zuvor erzeugt haben. Und so bestimmt die Leistungsfähigkeit eines mobilen Marketings zunehmend den Erfolg eines Brand-Marketings".

Zur Gartner-Methodik: "Durch die Verwendung einer grafischen Visualisierung und einheitliche Bewertungskriterien, läßt unser Magic Quadrant sehr schnell erkennen, wie gut Technologieanbieter ihre erklärten Visionen umsetzen und wie gut sie im Vergleich zu Gartners Marktdaten abschneiden."²

Abschließend sei noch ergänzt, dass Airship kürzlich als Leader in The Forrester Wave: Mobile Engagement Automation, Q3 2020 eingestuft wurde, mit der höchsten Punktzahl in der Kategorie Strategie (Gleichstand) und der zweithöchsten Punktzahl in der Kategorie Aktuelles Angebot.

¹Gartner: Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms, von Mike McGuire, Anna Maria Virzi, Joseph Enever, 26. October 2020

²Gartner Methodik: Gartner Magic Quadrant, abgeschlossen am 28. Oktober 2020, https://www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research.

Gartner-Offenlegung

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Services, die in seinen Recherchepublikationen dargestellt werden und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gew?hrleistungen in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gew?hrleistung in Bezug auf Marktg?ngigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Airship

Tausende der weltweit führenden Marken vertrauen Airship, wenn es darum geht, mit den Verbrauchern engere Verbindungen durch stark kontextbezogene und relevante Interaktionen einzugehen. Nur Airships Customer-Engagement-Plattform verfolgt einen datengesteuerten Mobile-first-Ansatz, der es Marken erlaubt, sich ganz auf die Menschen und ihre Bedürfnisse zu konzentrieren und nicht, welche Marketingkanäle sie nutzen sollten. Airship macht es viel einfacher und effektiver, den Customer-Lifetime-Wert in der Omnichannel-Ära zu steigern.

Mit Billionen von Interaktionen, intelligent orchestriert über mobile Apps, mobile Wallets, SMS, Websites und E-Mails, optimiert Airship in vollem Maße die gesamte Customer Journey über alle digitalen Touchpoints hinweg.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201029005909/de/

Contacts:

Mediakontakt

Kerstin Bauer

Koschade PR for Airship

+49 89 55066850

info@koschadepr.de

Ana Williams

Airship

+44 (0)20 3405 5160

Ana.Williams@airship.com