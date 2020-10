Tagesausblick für 30.10.: DAX stabilisiert sich zunächst. Ölpreis bricht ein!

Richard Pfadenhauer,

Nach dem Sell-Off haben sich die Aktienmärkte heute wieder etwas beruhigt. Von der EZB kam heute zwar keine Unterstützung. Allerdings stellte die Notenbank für Dezember ein Paket in Aussicht. "Wenn wir sagen, wir rekalibrieren unsere Instrumente, dann meinen wir alle Instrumente", sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der Ratssitzung. "Wir werden an der Dauer und am Volumen arbeiten und an der Attraktivität", sagte sie. Die Nervosität der Anleger konnte Lagarde damit zwar nicht abschütteln. Dennoch verhalf sie dem DAX zu einem Tagesplus von 0,8 Prozent. Der EuroStoxx50 schloss knapp 0,3 Prozent höher. Morgen werden Zahlen zum BIP für Q3 erwartet.

Sichere Anlagen waren heute erneut gefragt. So sank die Rendite 10jährige Bundesanleihen auf -0,635 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 0,81 Prozent. Bei den Edelmetallen konnten sich Gold und Silber im Bereich der gestrigen Schlusskurse heute stabilisieren. Palladium und Platin setzten ihre Talfahrt hingegen fort. Besonders unter Druck geriet jedoch erneut der Ölpreis. Die jüngst angekündigten coronabedingten Restriktionen dürften zu einem Rückgang der Ölnachfrage führen. Dies sorgte dafür, dass die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil 3,6 Prozent auf 37,70 US-Dollar verlor und damit aus dem seit Mitte September 2020 gebildeten Seitwärtstrend nach unten ausgebrochen ist.

Unternehmen im Fokus

Airbus schrieb im abgelaufenen Geschäftsquartal einen höheren Verlust als erwartet. Dennoch konnte sich die Aktie vom gestrigen Tief wieder distanzieren. Nemetscheks gute Zahlen quittierten Investoren heute gar mit einem zweistelligen Plus. VW meldete ebenfalls gute Zahlen was der Aktie heute zu einem Kursgewinn von 2,5 Prozent verhalf. Deutlich abgestraft wurde derweil die Aktie von Aixtron, die nach Bekanntgabe der Q3-Zahlen rund 18 Prozent verlor.

Aus Europa melden morgen unter anderem Air France, LafargeHolcim, SNP Schneider und Total Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine

Deutschland - Einzelhandelsumsatz

Deutschland - BIP, Q3

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone

Europa - BIP Euro-Zone

Frankreich - BIP, Q3

Frankreich - Verbraucherpreise

USA - Einkaufsmanagerindex

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.700/11.900/12.265 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.260/11.540 Punkte

Der DAX pendelte heute im Tagesverlauf zwischen 11.500 und 11.650 Punkte und schloss im Bereich des Tageshochs. Das technische Bild hat sich derweil kaum verändert. Solange die Unterstützung bei 11.540 Punkten hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 11.700 und im weiteren Verlauf bis 11.900 Punkte. Auf der Unterseite droht jedoch eine Konsolidierung bis 11.260 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 28.07.2020 - 29.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.10.2013 - 29.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Call-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Omega letzter Bewertungstag DAX Index HR1W87 4,82 11.600 12,0 01.12.2020 DAX Index HR1W8F 2,80 12.000 15,3 01.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.10.2020; 17:04 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Omega letzter Bewertungstag DAX Index HR1WAH 4,63 11.500 11,8 01.12.2020 DAX Index HR1WAB 3,60 11.200 12,1 01.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.10.2020; 17:05 Uhr

