Investorentag 2020

Medieninformation

Investorentag der Baloise online abrufbar

Basel, 29. Oktober 2020. Am heutigen Investorentag hat die Baloise Group die Inhalte der strategischen Phase «Simply Safe: Season 2» vorgestellt, welche die Ziele und Ambitionen des Unternehmens von 2022 bis 2025 aufzeigen. Die Baloise will bis 2025 zu den Top 5% aller Arbeitgeberinnen in Europa gehören, 1.5 Millionen neue Kunden gewinnen und 2 Mrd. CHF Barmittel generieren. Hiervon beabsichtigt sie, 60% bis 80% als Dividende auszuschütten. Zudem hat sie die Ambition, das erhebliche Wachstumspotenzial von ihrem Digitalversicherer FRIDAY weiter auszuschöpfen und neben den beiden Geschäftspfeilern «Versicherung» und «Asset Management & Banking» mit den Ökosystemen Home und Mobility als neuem drittem Pfeiler eine Zielbewertung von 1 Mrd. CHF zu erreichen.

Analysten, Investoren, Medienvertreter und Mitarbeitende wohnten der digitalen Veranstaltung bei und liessen sich von 20 Referentinnen und Referenten die Strategie der Baloise mittels eines innovativen «Storytelling»-Ansatzes erklären. Die dafür verwendete Strategiekarte, die die neue Strategie der Baloise auf einer Doppelseite erklärt, sowie die Videoaufzeichnung sind ab sofort auf der Website www.baloise.com/investorday abrufbar. Auch das PDF der Präsentationen sowie die Medienmitteilung sind online downloadbar.

Gert De Winter, CEO der Baloise Group, zeigt sich erfreut: «Am heutigen Investorentag haben wir die strategische Stossrichtung für das Unternehmen bis 2025 festgelegt. Ich bin überzeugt, dass die Baloise die aktuelle strategische Phase erfolgreich abschliessen wird, und ich freue mich darauf, mit voller Kraft ‹Simply Safe: Season 2› zu beginnen.»

