(shareribs.com) Frankfurt / New York 29.10.2020 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel überwiegend fester. Der TecDAX schloss mit einem leichten Plus. An der NASDAQ geht es wieder aufwärts. Hier klettern unter anderem Facebook und Nvidia. Der DAX schloss 0,3 Prozent fester bei 11.598 Punkten, Papiere von MTU Aero, Beiersdorf und FMC lagen unter Druck. Für Deutsche Wohnen, Delivery Hero ...

