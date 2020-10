Kempen - In der Stadt Kempen am Niederrhein ist am Donnerstag ein Mann mit einem Pkw in eine Menschenmenge gefahren. Dabei kam ein 12-jähriger Junge ums Leben, vier weitere Personen wurden verletzt, davon zwei schwer.



Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass der Fahrer vorsätzlich in die Menschenmenge gefahren sei, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Es handele sich bei dem Unglücksfahrer um einen 30-jährigen Deutschen aus Kempen. Unter den Schwerverletzten war die 39-jährige Mutter des getöteten Jungen sowie ein 43-jähriger Fußgänger. Ein 2-jähriger Junge aus der betroffenen Familie, der sich im Kinderwagen befand, wurde leicht verletzt, ebenso wie der Fahrer.

