Bei Kopfsalat überwogen inzwischen die belgischen Offerten. Diese wurden in Frankfurt mit einer weiten Preisspanne vermarktet, hervorgerufen durch eine divergierende Güte. In München verteuerten sich die Importe aus Belgien mengeninduziert. In Hamburg hingegen wurden sie billiger, da sich die Unterbringungsmöglichkeiten verringert hatten. Dies geht aus dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...