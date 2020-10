Bessere Ergonomie, lange Haltbarkeit, Einsparung von Plastik und CO2 - die Kaufland Klapp-Palette optimiert Prozesse in vielerlei Hinsicht. Eine von Kaufland entwickelte klappbare Palette aus Metall soll neue Maßstäbe in der Logistik setzen. Neue Maßstäbe in der Logistik - Nachhaltige Klapp-Palette ersetzt Europalette bei Kaufland. Foto © obs/Kaufland/Ning Li Der...

