Obwohl Wirsing aus dem Rheinland mittlerweile ganzjährig vermarktet wird, hat das Kohlgemüse gerade im Herbst Saison, so der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer (Bonn). Das Rheinland zählt zu den wichtigsten Anbaugebieten für Wirsing in ganz Deutschland. Foto © Sabine Weis Denn die günstigen klimatischen Bedingungen lassen auch in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...