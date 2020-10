LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Bundestagsdebatte:

"Wie Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung richtig bemerkte, stärkt die kritische Debatte die Demokratie. Über die tief ins gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben einschneidenden Beschränkungen darf und soll kontrovers diskutiert werden - überall und nicht nur im Bundestag. Aber es ist befremdlich, dass das Parlament in diesen Zeiten der bedrohlichen Pandemie erst debattieren kann, wenn die Beschlüsse schon verkündet sind, zumal diese in Teilen rechtlich umstritten sind. Doch die Abgeordneten selbst haben die Voraussetzungen dafür geschaffen. Corona strapaziert nicht nur die Nerven der Bürger, sondern auch die Demokratie. Um die allgegenwärtige Gefahr durch das Virus einzudämmen, ist es dringend nötig, dass die Menschen die Maßnahmen akzeptieren. Dazu müssen sie nachvollziehbar sein und mit der größtmöglichen Transparenz beschlossen werden."