Bei industriellen Heizungsanwendungen ist die zuverlässige, präzise und reproduzierbare Regelung der Temperatur entscheidend für die Qualität des Endproduktes, beispielsweise bei Verpackungen. Mit dem NRG-System hat Carlo Gavazzi eine Produktlösung entwickelt, mit der der Anwender via Profinet-Schnittstelle Heizungslasten präzise und schnell schalten kann. Infrarot- oder UV-Heizungen werden immer häufiger in Fertigungsprozessen in der Industrie verwendet. So geht es bei modernen Lacktrocknungsprozessen in den Verpackungsmaschinen nicht mehr ohne gezielte Erwärmung oder Aushärtung durch Infrarotstrahler. ...

