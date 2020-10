DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Oktober

=== *** 06:30 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 3Q, Jona 07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 3Q, Delbrück *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q, Paris *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate, Zürich 07:10 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q, Bilbao 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q, Paris *** 07:30 FR/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +15,0% gg Vq 2. Quartal: -13,8% gg Vq *** 07:30 FR/Privater Verbrauch September PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q, Bagsvaerd 07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q, Seoul 07:40 DE/RIB Software SE, Ergebnis 3Q, Stuttgart 07:40 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Ergebnis 3Q, Heidelberg *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm *** 08:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate, Ingolstadt 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q, Edinburgh 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, ausführliches Ergebnis 3Q, Madrid 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q, Baar *** 08:05 FR/Total SE, Ergebnis 3Q, Courbevoie *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/ 0,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/ 0,0% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/ 0,0% gg Vj 08:55 DE/PSI Software AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin *** 09:00 AT/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +13,5% gg Vq/-15,2% gg Vj 2. Quartal: -17,8% gg Vq/-21,5% gg Vj *** 10:00 DE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +6,8% gg Vq 2. Quartal: -9,7% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -5,7% gg Vj 2. Quartal: -11,3% gg Vj *** 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zur Herbstprojektion der Bundesregierung, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 4Q 10:00 EU/Videokonferenz der Gesundheitsminister 10:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Eingangsstatement (virtuell) bei der Mitgliederversammlung der Europäischen Bewegung Deutschland *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 9 Monate der Marke Volkswagen, Wolfsburg *** 11:00 EU/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +9,4% gg Vq/ -7,0% gg Vj 2. Quartal: -11,8% gg Vq/-14,7% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Oktober (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,2% zuvor: 8,1% *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/-0,6% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q, San Ramon 11:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 3Q, Baltimore *** 12:00 IT/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +10,6% gg Vq/-10,2% gg Vj 2. Quartal: -13,0% gg Vq/-18,0% gg Vj *** 12:35 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q, Irving 13:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Online-HV *** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q PROGNOSE: +0,5% gg Vq 2. Quartal: +0,5% gg Vq *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 57,9 zuvor: 62,4 *** 15:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (2. Umfrage) PROGNOSE: 81,2 1. Umfrage: 81,2 zuvor: 80,4 15:30 DE/Euro20+, Town-Hall-Meeting (virtuell) mit Bundesbank-Präsident Weidmann *** - US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q (vor Börsenbeginn), Morris Township - EU/Ratingüberprüfungen für Tschechien (S&P), Dänemark (Moody's), Niederlande (Moody's), Finnland (Fitch), Rumänien (Fitch) - Verkürzter Börsenhandel in Schweden (bis 13:00) - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Cropenergies + HERAUSNAHME - Rocket Internet ===

