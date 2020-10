Glarus, 30. Oktober 2020

Medienmitteilung

Quartalsabschluss der Glarner Kantonalbank per 30.9.2020:

• Bilanzsumme übersteigt 7 Mia. Franken-Grenze

• Kundengelder erstmals über 4 Mia. Franken

• Reingewinn steigt um 6,5% auf 18,9 Millionen Franken

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) präsentiert im aktuell sehr schwierigen Marktumfeld ein gutes Ergebnis für die ersten 9 Monate des laufenden Jahres. Der Betriebsertrag bleibt mit 60,3 Millionen Franken stabil. Der Reingewinn steigt dank tieferen Kosten auf 18,9 Millionen Franken. Die Hypothekarforderungen nehmen um 120 Millionen Franken und die Kundengelder um 367 Millionen Franken zu. Die Bilanzsumme erhöht sich um 9,5 Prozent auf 7,009 Milliarden Franken.

Betriebsertrag stabil

Der Nettoerfolg im Zinsengeschäft steigt um 6,1 Prozent auf 46,9 Millionen Franken. Der Kommissionserfolg liegt dank höheren Erträgen aus dem Wertschriftengeschäft und aus der GLKB Kreditfabrik bei 9,7 Millionen Franken, was einem Plus von 7,1 Prozent entspricht. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft reduziert sich auf 2,9 Millionen Franken. In Summe bleibt der Betriebsertrag gegenüber dem Vorjahr mit 60,3 Millionen Franken stabil.

Die per Ende März 2020 ausgewiesenen Bewertungsverluste auf den Finanzanlagen in der Höhe von rund 4,7 Millionen Franken haben sich dank der Erholung der Finanzmärkte im dritten Quartal auf 1,8 Millionen Franken reduziert. Für die ersten neun Monate resultiert ein übriger ordentlicher Erfolg von 0,7 Millionen Franken.

Geschäftsaufwand sinkt

Der Geschäftsaufwand sinkt im Vorjahresvergleich um 1,4 Millionen Franken oder 3,7 Prozent. Der Personalaufwand reduziert sich um 0,6 Prozent auf 22,3 Millionen Franken, wobei im Vorjahresergebnis zugunsten der Mitarbeitenden eine Rückstellung für eine Einmaleinlage in die Pensionskasse enthalten war. Der Sachaufwand sinkt um 8,6 Prozent auf 13,1 Millionen Franken. Haupttreiber ist die um 1,2 Millionen Franken tiefer abzugrenzende Abgeltung für die Staatsgarantie. Abschreibungen auf dem Anlagevermögen sind im Umfang von 2,7 Millionen Franken verbucht, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 0,2 Millionen Franken entspricht.

Geschäftserfolg und Reingewinn steigen

Der Kostenrückgang führt gegenüber dem Vorjahr zu einem um 1,1 Millionen Franken oder 5,3 Prozent höheren Geschäftserfolg von 22,1 Millionen Franken. Der Reingewinn steigt um 6,5 Prozent auf 18,9 Millionen Franken.

Hypothekarvolumen und Kundengelder entwickeln sich positiv

Das Kerngeschäft Hypotheken baut die GLKB um 120 Millionen Franken aus. Darin nicht enthalten ist der weitere Aufbau von Hypothekarvolumen für die Kunden der GLKB Kreditfabrik. Die Kundengelder verzeichnen ein Plus von 367 Millionen Franken. Die Bilanzsumme steigt um 605 Millionen Franken auf 7,009 Milliarden Franken.

Hanspeter Rhyner verlässt die Glarner Kantonalbank per 31. Januar 2021

Die Übergabeaktivitäten des früheren CEOs Hanspeter Rhyner an den neuen CEO Sven Wiederkehr sind weitgehend abgeschlossen. Hanspeter Rhyner wird deshalb die Bank bereits am 31. Januar 2021 verlassen.

Weitere Informationen zum Halbjahresabschluss sind unter www.glkb.ch/finanzberichte publiziert.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick

Quartalsabschluss per 30. September 2020 Erfolgsrechnung (in Tausend CHF) 1.1.-30.9.2020 1.1.-30.9.2019 in % Erfolg Zinsengeschäft 46'891 44'182 +6,1 % Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 9'682 9'044 +7,1 % Erfolg Handelsgeschäft 2'933 3'941 -25,6 % Übriger ordentlicher Erfolg 745 3'048 -75,6 % Betriebsertrag 60'251 60'215 +0,1 % Personalaufwand -22'274 -22'413 -0,6 % Sachaufwand -13'141 -14'381 -8,6 % Geschäftsaufwand -35'415 -36'794 -3.7 % Abschreibungen auf Sachanlagen -2'721 -2'510 +8,4 % Rückstellungen, übrige Wertberichtigungen und Verluste 34 127 -73,2 % Geschäftserfolg 22'149 21'038 +5,3 % Ausserordentlicher Erfolg 0 103 n.a. Steuern -3'223 -3'366 -4,2 % Reingewinn 18'926 17'775 +6,5 % Bilanz 30.09.2020 31.12.2019 in % Bilanzsumme 7'008'918 6'403'670 +9,5 % Kundengelder 4'074'875 3'708'111 +9,9 % Kundenausleihungen 5'452'674 5'279'037 +3,3 % davon Hypothekarforderungen 4'964'862 4'844'452 +2,5 % davon übrige Ausleihungen an Kunden 487'812 434'585 +12,2 %

Kontakt:

Patrik Gallati

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 74 50

E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch