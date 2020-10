In Zusammenarbeit mit der Beratungsfirma Festo Consulting hat ein internes Team den gesamten Produktionsprozess für Heißkanalsysteme und die Aufstellung der Abteilung neu bewertet. Ergebnis ist eine modern ausgestattete und arbeitende Montagelinie. Alles wurde bis ins Detail geprüft und so neu organisiert, dass sämtliche verzögernde Einflüsse auf den Produktionsprozess so weit wie möglich reduziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...