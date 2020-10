Dem zaghaften Stabilisierungsversuch des DAX am Donnerstag folgt vor dem Wochenende wohl ein neuerlicher Rutsch: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,7 Prozent tiefer auf fast 11.400 Punkte. An der zuvor erholten Wall Street seien die Futures nach den Quartalsberichten von Twitter, Apple, Amazon und Alphabet sofort wieder auf Tauchgang gegangen, sagte ein Börsianer.Vor allem der Kurzmitteilungsdienst Twitter enttäuschte mit geringem Nutzerzuwachs ...

