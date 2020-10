DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Schweden findet ein bis 13:00 Uhr verkürzter Handel wegen Allerheiligen am 31.10. statt.

TAGESTHEMA

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland im Rekordtempo aus. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag erstmals mehr als 18.000 Neuinfektionen an einem Tag, wie die Tagesschau am Freitagmorgen berichtet. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI 18.681 nachgewiesene Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden. Am Donnerstag waren es noch 16.774. Seit Ausbruch der Seuche wurden damit insgesamt 499.694 Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 77 auf insgesamt 10.349.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 3Q, Delbrück

07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q, Paris

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate, Zürich

07:10 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q, Bilbao

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q, Paris

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q, Bagsvaerd

07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q, Seoul

07:40 DE/RIB Software SE, Ergebnis 3Q, Stuttgart

07:40 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Ergebnis 3Q, Heidelberg

08:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate, Ingolstadt

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q, Edinburgh

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA,

ausführliches Ergebnis 3Q, Madrid

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q, Baar

08:05 FR/Total SE, Ergebnis 3Q, Courbevoie

08:55 DE/PSI Software AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin

11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 9 Monate der Marke Volkswagen, Wolfsburg

11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q, San Ramon

11:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 3Q, Baltimore

12:35 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q, Irving

13:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Online-HV

Außerdem im Tagesverlauf:

- US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 07:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +15,0% gg Vq 2. Quartal: -13,8% gg Vq 07:30 Privater Verbrauch September PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vm/+2,4% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/ 0,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/ 0,0% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/ 0,0% gg Vj -DE 08:00 Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 10:00 DE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +6,8% gg Vq 2. Quartal: -9,7% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -5,7% gg Vj 2. Quartal: -11,3% gg Vj -EU 11:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +9,4% gg Vq/ -7,0% gg Vj 2. Quartal: -11,8% gg Vq/-14,7% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Oktober (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,2% zuvor: 8,1% -IT 11:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/-0,6% gg Vj 12:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +10,6% gg Vq/-10,2% gg Vj 2. Quartal: -13,0% gg Vq/-18,0% gg Vj -US 13:30 Arbeitskostenindex 3Q PROGNOSE: +0,5% gg Vq 2. Quartal: +0,5% gg Vq 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm 14:45 Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 57,9 zuvor: 62,4 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (2. Umfrage) PROGNOSE: 81,2 1. Umfrage: 81,2 zuvor: 80,4

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.359,00 -1,92 S&P-500-Indikation 3.241,75 -1,10 Nasdaq-100-Indikation 11.074,00 -1,41 Nikkei-225 22.977,13 -1,52 Schanghai-Composite 3.232,70 -1,22 +/- Ticks Bund -Future 176,30 9 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 11.598,07 0,32 DAX-Future 11.589,50 0,63 XDAX 11.603,47 0,64 MDAX 25.801,82 -0,32 TecDAX 2.835,10 0,20 EuroStoxx50 2.960,03 -0,12 Stoxx50 2.702,39 -0,10 Dow-Jones 26.659,11 0,52 S&P-500-Index 3.310,11 1,19 Nasdaq-Comp. 11.185,59 1,64 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,18 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer zurückhaltenden Entwicklung an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Dies dürfte nun bis zur US-Wahl anhalten, deren Ergebnisse erst ab Mittwochmorgen zu erwarten sind. Im DAX sei man froh über die Bodenbildungsversuche über dem 11.500er-Bereich. Darüber hinaus konzentriere man sich auf die Berichtssaison, größere Kursbewegungen werden daher nur in Einzelwerten erwartet. Im Fokus stehen nun die BIP-Daten zum dritten Quartal: Bereits am Vortag hatten die USA überrascht mit einer sensationellen Erholung von annualisiert über 33 Prozent. So kurz vor der US-Wahl könnte dies als Wahlkampfhilfe für US-Präsident Donald Trump wirken, der immer auf seine Wirtschaftskompetenz hinweise. Am Freitag stehen nun Daten aus Deutschland, Frankreich, Spanien und anderen Ländern Europas an. Die starken Quartalszahlen von US-Techwerten wie Apple, Alphabet, Amazon und Facebook seien indes nett, aber kaum relevant für Europas Börsen, da es hier zuwenige direkte Vergleichsunternehmen gebe. Allerdings dürfte der US-Markt am Nachmittag positiv darauf reagieren, was Europa indirekt stützen dürfte.

Rückblick: Den stützenden Impuls lieferte die EZB. Zunächst hatte sie, wie erwartet, die Leitzinsen als auch die Wertpapierkaufprogramme sowie die sie betreffende Forward Guidance bestätigt. Mit der Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass die Wirtschaft schneller als erwartet an Schwung verliere, kamen zunächst Verkäufe an die Börse. Doch in der Folge machte Lagarde klar, dass die EZB für weitere Stimuli bereit sei, was zu einer Erholung führte. Die angekündigten Lockdowns in Deutschland und Frankreich sowie die damit verbundenen Risiken für die Wirtschaft belasteten dagegen unverändert das Sentiment Leicht unter den Erwartungen lagen die Geschäftszahlen der Credit Suisse (minus 5,6 Prozent). Der operative Gewinn brach wegen hoher Rückstellungen im dritten Quartal ein. Nokia brachen um 18,5 Prozent ein. Das Unternehmen senkte die erst Ende Juli angehobene Prognose wieder. Sehr gut kamen Geschäftszahlen und vor allem Aussagen zur Dividendenpolitik bei Royal Dutch Shell an. Die Aktie legte um 4,1 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Volkswagen hat im dritten Quartal dank einer spürbaren Erholung der Automärkte im September und guten SUV-Verkäufen wieder einen Milliardengewinn erzielt. Laut NordLB überzeugt Volkswagen damit nach dem katastrophalen zweiten Quartal wieder. VW stiegen 1,1 Prozent. Deutsche Börse gaben dagegen um 0,5 Prozent nach. Die Drittquartalszahlen sind wie erwartet schwächer ausgefallen. Stören dürfte die Anleger der Ausblick. Positiv überraschte bei Wacker Chemie (plus 4,4 Prozent) der Umsatz- und Gewinnanstieg gegenüber dem Vorquartal. Aixtron brachen um 12,5 Prozent ein. Der Umsatz im dritten Quartal lag mit 64,1 Millionen Euro etwa 10 Prozent unter den Erwartungen. Nemetschek gewannen dagegen 11,6 Prozent. "Die Zahlen sind gut, und den Ausblick hat das Unternehmen angehoben", sagte ein Börsianer. Die Fashionette AG erwischte ein schwaches Börsendebüt. Der Kurs fiel auf 27,75 Euro und lag damit deutlich unter dem Ausgabepreis von 31 Euro. Die Online-Plattform für Mode-Accessoires erlöste aus der Kapitalerhöhung brutto rund 37 Millionen Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel sei unauffällig und unspektakulär verlaufen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Freundlich - Händler sahen vor allem eine technische Gegenbewegung nach der bisher rabenschwarzen Wochenbilanz. Ermutigt wurden die Käufer von US-Konjunkturdaten. So ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlicher als prognostiziert gesunken. Und die US-Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal mit einem Rekordtempo gewachsen und hat sich von einem Großteil der Pandemieverluste erholt. Für die Ford-Aktie ging es nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen um 3 Prozent nach oben. Die Visa-Aktie gewann 2,2 Prozent. Das Kreditkartenunternehmen sah in seinem vierten Geschäftsquartal ein gestiegenes Bezahlvolumen. Ebay reduzierten sich um 7,5 Prozent. Umsatz und Gewinn legten zu und übertrafen die Erwartungen der Analysten. Für die Verluste machen Händler Gewinnmitnahmen verantwortlich. Dupont hat im dritten Quartal 2020 infolge einer coronabedingt schwächeren Nachfrage in einigen Endmärkten rote Zahlen geschrieben. Jedoch wurden die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Aktie stieg um 3,6 Prozent. Amgen hat im dritten Quartal bei steigendem Umsatz 3,1 Prozent mehr verdient als in der Vorjahresperiode und die Erwartungen übertroffen. Die Aktie gewann 0,7 Prozent. Exxon verteuerten sich um 4,5 Prozent. Der Ölkonzern will seine Belegschaft deutlich reduzieren.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1683 +0,11% 1,1670 1,1659 +4,2% EUR/JPY 121,80 -0,23% 122,09 121,99 -0,1% EUR/CHF 1,0682 -0,06% 1,0689 1,0686 -1,6% EUR/GBP 0,9051 +0,27% 0,9027 0,9036 +7,0% USD/JPY 104,27 -0,34% 104,62 104,65 -4,2% GBP/USD 1,2909 -0,15% 1,2928 1,2902 -2,6% USD/CNH 6,6960 -0,19% 6,7091 6,7195 -3,9% Bitcoin BTC/USD 13.225,75 -1,374 13.410,00 13.422,25 +83,4%

Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit einem Monat, nachdem sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde negativ zur konjunkturellen Entwicklung geäußert hatte. Die Erholung verliere schneller als erwartet an Momentum und die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen sei besorgniserregend. Nach der Bestätigung von Leitzinsen und Wertpapierkaufprogrammen sowie die sie betreffende Forward Guidance stellte die EZB weiter Schritte im Dezember in Aussicht. Man werde dabei auf "alle Instrumente" schauen, so Lagarde. Der Euro kam zurück auf 1,1674 Dollar, am späten Mittwoch notierte er noch bei 1,1749.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 35,80 36,17 -1,0% -0,37 -36,6% Brent/ICE 36,98 37,65 -1,8% -0,67 -39,7%

Die Ölpreise gaben erneut massiv nach und fielen auf den tiefsten Stand seit rund fünf Monaten. Die beschlossenen Lockdowns schürten die Sorge vor einer neuerlichen Rezession und damit einer stark zurückgehenden Ölnachfrage. Auch der jüngste deutliche Anstieg der US-Lagerdaten sorgte für Druck auf den Markt, so ein Teilnehmer. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 3,0 Prozent auf 36,26 Dollar. Brent gab um 3,1 Prozent auf 37,90 Dollar nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.869,86 1.866,87 +0,2% +2,99 +23,2% Silber (Spot) 23,31 23,26 +0,2% +0,05 +30,6% Platin (Spot) 850,18 851,00 -0,1% -0,83 -11,9% Kupfer-Future 3,04 3,06 -0,5% -0,02 +7,4%

Für den Goldpreis ging es kräftiger nach unten. Er fiel auf den tiefsten Stand seit rund einem Monat. Händler verwiesen auf den Dollar-Anstieg. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 1.866 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA ist im Land ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 91.295 neue Ansteckungsfälle erfasst. Damit wurde zum ersten Mal die Schwelle von 90.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gebrochen.

- Den zweiten Tag in Folge hat Schweden einen Höchststand bei den Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden seien 3.254 Neuinfektionen registriert worden, teilten die Gesundheitsbehörden des skandinavischen Landes am Donnerstag mit.

- Angesichts knapper werdender Krankenhauskapazitäten wegen der Corona-Pandemie finanziert die EU-Kommission die Verlegung von Patienten in andere Länder mit 220 Millionen Euro.

- Angesichts der stark steigenden Corona-Infektionen in Europa hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor erneuten Grenzschließungen gewarnt. Gerade für Deutschland als Land in der Mitte Europas sei es wichtig, dass die Grenzen offen blieben, erklärte sie laut Regierungssprecher Steffen Seibert während einer Videokonferenz mit den EU-Staats- und Regierungschefs.

APOTHEKEN-BRANCHE

Versandapotheken dürfen gesetzlich Versicherten künftig keine Rabatte mehr auf rezeptpflichtige Arzneimittel gewähren. Dies legt das Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken fest, das mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen am Donnerstag im Bundestag beschlossen wurde. Mit der Neuregelung gilt für gesetzlich Versicherte künftig der gleiche Preis für verschreibungspflichtige Arzneimittel - unabhängig davon, ob sie diese im Geschäft vor Ort oder über eine EU-Versandapotheke beziehen.

CONTINENTAL

Der Vorstandschef des Autozulieferers nimmt seinen Hut. Elmar Degenhart habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, er wolle sein Amt vorzeitig zum 30. November 2020 "aus Gründen unmittelbar notwendiger, gesundheitlicher Vorsorge" niederlegen.

THYSSENKRUPP

Jürgen Kerner, der stellvertretende Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp, lehnt das Übernahmeangebot von Liberty Steel ab: "Vorstand und Aufsichtsrat werden das Angebot von Liberty Steel ernsthaft prüfen. Aber ich kann weder das industrielle Konzept noch eine überzeugende Finanzierung erkennen", sagte Kerner der Rheinischen Post.

FERRATUM

Der Finanzdienstleister denkt über eine Änderung seiner Rechtsform nach. Wie die Ferratum Oyi mit Sitz in Finnland und Börsennotiz in Deutschland mitteilte, ist eine Überlegung die Umwandlung der Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE - Societas Europaea).

LAFARGEHOLCIM

Der Baustoffkonzern hat im dritten Quartal eine robuste Nachfrage verzeichnet und seine Margen überproportional gesteigert. Die Jahresprognose für den freien Cashflow hob der Konzern auf mehr als 2,75 Milliarden Schweizer Franken von zuvor über 2 Milliarden Franken an.

SAINT-GOBAIN

Der französische Baustoffkonzern wird zuversichtlicher. Wie die Compagnie de Saint-Gobain SA mitteilte, hat sie ihren Ausblick für das operative Ergebnis in der zweiten Jahreshälfte nach einem bereinigten Umsatzwachstum im dritten Quartal angehoben.

ALPHABET

Die Google-Mutter hat im dritten Quartal wieder zu einem Wachstum bei den Werbeeinnahmen zurückgefunden. Die Werbekunden gaben mehr Geld für Anzeigen sowohl bei der Internetsuche als auch bei Youtube aus, wie CFO Ruth Porat sagte. Der Gesamtumsatz stieg um 14 Prozent auf 46,2 Milliarden Dollar. Hier hatten die Analysten 42,8 Milliarden prognostiziert.

AMAZON

Das Geschäft des Onlinehändlers hat auch im dritten Quartal gebrummt. Dank eines erhöhten Lieferaufkommens in Zeiten der Pandemie und des starken Geschäfts des Cloud-Dienstes Amazon Web Services (AWS) legte der Umsatz deutlich zu. Für das laufende Weihnachtsquartal ist Amazon zuversichtlich.

APPLE

Die starke Nachfrage nach iPads und Laptops hat Apple im vierten Geschäftsquartal trotz schwächerer iPhone-Absätze einen leichten Umsatzanstieg beschert. Der Gewinn ging zurück, übertraf aber die Erwartungen der Analysten. Auf einen Ausblick verzichtete Apple abermals.

EXXON MOBIL

will seine Belegschaft deutlich reduzieren. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen im Laufe des nächsten Jahres 15 Prozent der Stellen weltweit abgebaut werden, darunter 1.900 Jobs in den USA. Der Ölgigant geht 2021 von der Streichung von rund 14.000 Stellen weltweit aus.

FACEBOOK

hat im dritten Quartal von einem starken Anzeigengeschäft profitiert. Der Konzern steigerte Umsatz und Ergebnis deutlich und übertraf die Erwartungen der Analysten. Das soziale Netzwerk erwartet zudem ein starkes viertes Quartal.

STARBUCKS

Die US-Kaffeehauskette berichtet über eine Rückkehr der Kunden in ihre Cafes, die rascher als erwartet verläuft. Im kommenden Jahr will das Unternehmen wieder zu Umsatzwachstum zurückkehren.

TWITTER

Der US-Kurzbotschaftendienst hat im dritten Quartal hat dank höherer Werbeeinnahmen mehr umgesetzt und unerwartet einen Gewinn erzielt. Allerdings blieb das Nutzerwachstum deutlich hinter den Erwartungen zurück.

