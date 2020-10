Trotz der sich verschlimmernden Pandemie droht dem Goldpreis in dieser Woche ein markanter Wochenverlust. Aktuell beläuft sich das Minus auf 1,8 Prozent.Insbesondere der starke Dollar bremste das Interesse an Goldinvestments spürbar. Offensichtlich genießt die US-Währung - aus welchen Gründen auch immer - derzeit eine stärkere Anziehungskraft. Am gestrigen Donnerstag wurde in den USA gegenüber dem Vorquartal mit 33,1 Prozent ein stärker als erwartetes BIP-Wachstum gemeldet. Am Vormittag ...

