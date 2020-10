NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit Blick auf das Ausscheiden des Chefs Elmar Degenhart auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Investorenveranstaltung des Autozulieferers im Dezember werde die größte seit der Übernahme von Siemens VDO im Jahr 2007 sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dort dürften die Teilnehmer zusammen mit dem Management tief abtauchen in die einzelnen Sparten des Konzerns. Die Veranstaltung dürfte für ein Verständnis der Strategie und der Ziele des Unternehmens für die kommenden Jahre von zentraler Bedeutung sein./bek/gl



ISIN: DE0005439004

