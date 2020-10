NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 25,50 auf 40,00 Euro angehoben. Der Versorger wandele sich immer mehr zu einem reinen Anbieter erneuerbarer Energien, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund seien die Aktien nicht fair bewertet, sondern wiesen einen erheblichen Bewertungsabschlag zu den Papieren der Wettbewerber auf. RWE sei gut positioniert, um vom wachsenden Markt für Stromerzeugung durch Windanlagen auf dem Meer zu profitieren./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 11:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 12:31 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0007037129