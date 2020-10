DJ Transactions in own shares

Hibernia REIT plc (HBRN) Transactions in own shares 30-Oct-2020 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 30 October 2020 Hibernia REIT plc (the "Company") Transactions in own shares The Company announces that on 29 October 2020 it purchased a total of 488,554 of its ordinary shares of EUR 0.10 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. The purchases form part of the Company's &euro25m share buyback programme announced on 7 August 2020. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares 488,554 Nil purchased Highest price paid (per &euro1.0700 n/a ordinary share) Lowest price paid (per &euro1.0360 n/a ordinary share) Volume weighted average &euro1.0522 n/a price paid (per ordinary share) Following the settlement of the above purchases, the Company holds no ordinary shares in treasury and has 665,931,424 ordinary shares in issue, each carrying the right to one vote. This figure should be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007 (as amended). Trading venue Currency Aggregated Volume Volume Weighted Average Price XDUB EUR 488,554 1.0522 XLON EUR Nil n/a In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below. Contacts: Hibernia REIT plc +353 1 536 9100 Sean O'Dwyer, Company Secretary Appendix Transaction Details Issuer Name Hibernia REIT plc LEI 635400MHRA4QVVFTON18 ISIN IE00BGHQ1986 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR Euronext Dublin Number of Price per Trading Time of Transaction Shares Share venue transaction Reference Number (EUR) 7,548 1.0360 XDUB 08:15:19 00023639779TRDU1 3,484 1.0360 XDUB 08:15:19 00023639778TRDU1 2,714 1.0500 XDUB 08:24:58 00023639925TRDU1 3,426 1.0500 XDUB 08:24:58 00023639924TRDU1 119 1.0500 XDUB 08:24:58 00023639923TRDU1 3,940 1.0500 XDUB 08:24:58 00023639922TRDU1 392 1.0500 XDUB 08:24:58 00023639921TRDU1 178 1.0500 XDUB 08:24:58 00023639920TRDU1 487 1.0440 XDUB 08:32:49 00023640021TRDU1 3,234 1.0440 XDUB 08:32:49 00023640020TRDU1 1,434 1.0440 XDUB 08:37:24 00023640080TRDU1 2,244 1.0440 XDUB 08:37:24 00023640081TRDU1 1,008 1.0460 XDUB 08:51:26 00023640439TRDU1 3,000 1.0460 XDUB 08:51:26 00023640438TRDU1 4,102 1.0460 XDUB 08:57:37 00023640509TRDU1 3,858 1.0400 XDUB 08:59:30 00023640528TRDU1 3,900 1.0420 XDUB 08:59:30 00023640527TRDU1 2,338 1.0400 XDUB 09:05:32 00023640596TRDU1 1,147 1.0400 XDUB 09:05:32 00023640595TRDU1 3,571 1.0440 XDUB 09:15:32 00023640693TRDU1 1,308 1.0480 XDUB 09:28:19 00023640775TRDU1 1,413 1.0480 XDUB 09:28:19 00023640774TRDU1 1,000 1.0480 XDUB 09:28:19 00023640773TRDU1 898 1.0480 XDUB 09:34:10 00023640843TRDU1 1,573 1.0480 XDUB 09:34:10 00023640842TRDU1 1,010 1.0480 XDUB 09:34:10 00023640841TRDU1 4,205 1.0520 XDUB 09:40:21 00023640901TRDU1 992 1.0500 XDUB 09:40:59 00023640911TRDU1 3,786 1.0500 XDUB 09:40:59 00023640913TRDU1 3,069 1.0500 XDUB 09:40:59 00023640912TRDU1 1,019 1.0500 XDUB 10:01:28 00023641056TRDU1 2,610 1.0500 XDUB 10:01:28 00023641055TRDU1 3,580 1.0480 XDUB 10:10:33 00023641179TRDU1 7,304 1.0480 XDUB 10:10:33 00023641178TRDU1 4,192 1.0480 XDUB 10:10:33 00023641177TRDU1 4,145 1.0500 XDUB 10:35:24 00023641503TRDU1 2,127 1.0500 XDUB 10:42:55 00023641607TRDU1 1,671 1.0500 XDUB 10:42:55 00023641606TRDU1 1,088 1.0500 XDUB 10:49:35 00023641655TRDU1 2,873 1.0500 XDUB 10:49:35 00023641654TRDU1 20 1.0600 XDUB 10:57:19 00023641791TRDU1 1,198 1.0600 XDUB 10:57:19 00023641790TRDU1 1,163 1.0600 XDUB 10:57:19 00023641789TRDU1 1,500 1.0600 XDUB 10:57:19 00023641788TRDU1 3,715 1.0600 XDUB 11:03:35 00023641830TRDU1 576 1.0600 XDUB 11:09:54 00023641937TRDU1 3,664 1.0600 XDUB 11:09:54 00023641936TRDU1 8,404 1.0560 XDUB 11:09:54 00023641939TRDU1 94 1.0560 XDUB 11:09:54 00023641938TRDU1 3,887 1.0520 XDUB 11:31:44 00023642052TRDU1 2,337 1.0520 XDUB 11:38:52 00023642107TRDU1 1,263 1.0520 XDUB 11:38:52 00023642106TRDU1 3,736 1.0480 XDUB 11:41:51 00023642128TRDU1 2,007 1.0480 XDUB 11:41:51 00023642127TRDU1 2,052 1.0480 XDUB 11:41:51 00023642126TRDU1 3,823 1.0460 XDUB 11:44:08 00023642137TRDU1 95 1.0540 XDUB 12:16:10 00023642421TRDU1 2,000 1.0540 XDUB 12:21:06 00023642448TRDU1 10 1.0540 XDUB 12:21:06 00023642447TRDU1 2,466 1.0540 XDUB 12:21:06 00023642446TRDU1 3,510 1.0540 XDUB 12:21:06 00023642445TRDU1 3,664 1.0540 XDUB 12:21:06 00023642444TRDU1 708 1.0540 XDUB 12:21:06 00023642451TRDU1 1,124 1.0540 XDUB 12:21:06 00023642450TRDU1 456 1.0540 XDUB 12:21:06 00023642449TRDU1 9 1.0560 XDUB 12:38:03 00023642521TRDU1 3,917 1.0560 XDUB 12:41:36 00023642543TRDU1 2,596 1.0560 XDUB 12:41:36 00023642542TRDU1 7,195 1.0560 XDUB 12:41:36 00023642541TRDU1 1,358 1.0560 XDUB 12:41:36 00023642545TRDU1 1,238 1.0560 XDUB 12:41:36 00023642544TRDU1 2,003 1.0560 XDUB 12:41:36 00023642546TRDU1 3,554 1.0500 XDUB 13:00:55 00023642652TRDU1 3,479 1.0500 XDUB 13:04:07 00023642667TRDU1 3,511 1.0500 XDUB 13:06:50 00023642674TRDU1 2,507 1.0500 XDUB 13:12:52 00023642723TRDU1 1,010 1.0500 XDUB 13:12:52 00023642722TRDU1 1,737 1.0500 XDUB 13:12:54 00023642727TRDU1 2,254 1.0500 XDUB 13:12:54 00023642726TRDU1 3,745 1.0500 XDUB 13:18:42 00023642733TRDU1 1,316 1.0500 XDUB 13:23:02 00023642785TRDU1 2,383 1.0500 XDUB 13:23:02 00023642784TRDU1 3,770 1.0500 XDUB 13:24:54 00023642794TRDU1 3,728 1.0480 XDUB 13:29:34 00023642839TRDU1 4,053 1.0480 XDUB 13:29:34 00023642838TRDU1 3,815 1.0480 XDUB 13:29:34 00023642837TRDU1 3,969 1.0480 XDUB 13:29:34 00023642836TRDU1 3,815 1.0480 XDUB 13:29:34 00023642835TRDU1 1,234 1.0500 XDUB 13:43:35 00023643041TRDU1 2,405 1.0500 XDUB 13:43:35 00023643040TRDU1 2,347 1.0500 XDUB 13:48:48 00023643093TRDU1 1,810 1.0500 XDUB 13:48:48 00023643092TRDU1 4,143 1.0500 XDUB 13:54:41 00023643137TRDU1 3,971 1.0500 XDUB 13:57:39 00023643176TRDU1 3,766 1.0500 XDUB 14:00:23 00023643195TRDU1 1,561 1.0500 XDUB 14:05:15 00023643253TRDU1 2,430 1.0500 XDUB 14:05:15 00023643252TRDU1 4,056 1.0500 XDUB 14:05:37 00023643255TRDU1 3,671 1.0500 XDUB 14:10:40 00023643337TRDU1 333 1.0500 XDUB 14:10:40 00023643336TRDU1 4,137 1.0500 XDUB 14:13:32 00023643366TRDU1 2,924 1.0620 XDUB 14:25:48 00023643453TRDU1 4,129 1.0620 XDUB 14:25:48 00023643454TRDU1 3,478 1.0620 XDUB 14:28:48 00023643481TRDU1 2,000 1.0620 XDUB 14:30:00 00023643495TRDU1 2,257 1.0620 XDUB 14:30:00 00023643494TRDU1 257 1.0620 XDUB 14:30:02 00023643496TRDU1 2,257 1.0620 XDUB 14:30:02 00023643497TRDU1 2,257 1.0620 XDUB 14:30:18 00023643498TRDU1 3,935 1.0700 XDUB 14:40:29 00023643595TRDU1 9,050 1.0680 XDUB 14:40:31 00023643596TRDU1 4,058 1.0640 XDUB 14:47:14 00023643639TRDU1

October 30, 2020

3,550 1.0660 XDUB 14:47:14 00023643640TRDU1 3,566 1.0660 XDUB 14:47:14 00023643638TRDU1 7,829 1.0580 XDUB 14:55:38 00023643740TRDU1 3,772 1.0580 XDUB 14:57:34 00023643763TRDU1 3,893 1.0540 XDUB 15:01:38 00023643816TRDU1 1,576 1.0580 XDUB 15:18:28 00023644058TRDU1 7,116 1.0580 XDUB 15:18:28 00023644057TRDU1 1,902 1.0580 XDUB 15:18:28 00023644056TRDU1 7,323 1.0580 XDUB 15:18:28 00023644055TRDU1 3,962 1.0580 XDUB 15:18:28 00023644054TRDU1 3,615 1.0520 XDUB 15:27:34 00023644230TRDU1 3,497 1.0520 XDUB 15:27:34 00023644229TRDU1 3,610 1.0520 XDUB 15:27:34 00023644228TRDU1 861 1.0500 XDUB 15:36:59 00023644407TRDU1 3,734 1.0500 XDUB 15:45:42 00023644549TRDU1 5,638 1.0500 XDUB 15:45:42 00023644548TRDU1 11,283 1.0500 XDUB 15:45:42 00023644547TRDU1 3,559 1.0500 XDUB 15:45:42 00023644546TRDU1 3,600 1.0500 XDUB 15:45:42 00023644545TRDU1 3,769 1.0500 XDUB 15:45:42 00023644544TRDU1 3,477 1.0500 XDUB 15:45:42 00023644543TRDU1 3,768 1.0500 XDUB 15:45:42 00023644541TRDU1 2,779 1.0500 XDUB 15:45:42 00023644540TRDU1 3,593 1.0500 XDUB 15:45:42 00023644539TRDU1 1,407 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644823TRDU1 1,413 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644822TRDU1 1,116 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644821TRDU1 291 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644820TRDU1 844 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644819TRDU1 278 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644818TRDU1 217 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644817TRDU1 278 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644816TRDU1 541 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644815TRDU1 1,493 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644814TRDU1 217 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644813TRDU1 2,529 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644812TRDU1 7,628 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644811TRDU1 7,258 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644810TRDU1 5,360 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644809TRDU1 4,337 1.0500 XDUB 16:01:14 00023644808TRDU1 493 1.0520 XDUB 16:10:32 00023645108TRDU1 265 1.0520 XDUB 16:11:56 00023645128TRDU1 822 1.0520 XDUB 16:12:11 00023645132TRDU1 3,551 1.0560 XDUB 16:12:59 00023645146TRDU1 3,093 1.0560 XDUB 16:13:38 00023645166TRDU1 909 1.0560 XDUB 16:13:38 00023645165TRDU1 1,274 1.0560 XDUB 16:13:48 00023645169TRDU1 1,012 1.0560 XDUB 16:13:48 00023645168TRDU1 2,286 1.0560 XDUB 16:13:48 00023645167TRDU1 2,286 1.0560 XDUB 16:13:48 00023645170TRDU1 4,138 1.0540 XDUB 16:14:50 00023645195TRDU1 7,000 1.0540 XDUB 16:14:50 00023645194TRDU1 2,935 1.0540 XDUB 16:14:50 00023645193TRDU1 1,922 1.0520 XDUB 16:16:44 00023645245TRDU1 2,449 1.0520 XDUB 16:17:24 00023645282TRDU1 1,364 1.0520 XDUB 16:20:04 00023645349TRDU1 2,292 1.0520 XDUB 16:24:04 00023645426TRDU1 357 1.0540 XDUB 16:26:36 00023645497TRDU1 19 1.0540 XDUB 16:26:36 00023645498TRDU1 4 1.0540 XDUB 16:26:36 00023645499TRDU1 1 1.0540 XDUB 16:26:37 00023645500TRDU1 104 1.0540 XDUB 16:26:37 00023645501TRDU1 1,834 1.0540 XDUB 16:26:37 00023645502TRDU1 1,092 1.0540 XDUB 16:27:24 00023645534TRDU1 3,869 1.0540 XDUB 16:27:24 00023645533TRDU1 1,092 1.0540 XDUB 16:27:24 00023645532TRDU1 1,614 1.0540 XDUB 16:27:24 00023645531TRDU1 1,571 1.0540 XDUB 16:27:24 00023645535TRDU1 891 1.0540 XDUB 16:27:36 00023645544TRDU1 989 1.0540 XDUB 16:27:37 00023645545TRDU1 143 1.0540 XDUB 16:27:43 00023645549TRDU1 5,517 1.0540 XDUB 16:27:55 00023645557TRDU1 ISIN: IE00BGHQ1986 Category Code: POS TIDM: HBRN LEI Code: 635400MHRA4QVVFTON18 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 86870 EQS News ID: 1144128 End of Announcement EQS News Service

October 30, 2020