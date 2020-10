NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Chipzulieferer dürfte eine Volumenerholung den Weg für die nächste Runde von Preiserhörungen ebnen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hesse erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2021 bis 2023./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 16:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 20:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WAF3001

