Wien (www.anleihencheck.de) - Das Volumen an Verschuldung möglicher Fallen Angels ist laut Moody's zum Ende des dritten Quartals mit USD 512 Mrd. etwas höher als im Q2 (USD 509 Mrd.), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Damit sei der Wert nach wie vor deutlich über dem Durchschnitt von 2016-19 (USD 272 Mrd.), jedoch hinter dem letzten Höchstwert (USD 593 Mrd.) vom März dieses Jahres. Mit USD 254 Mrd. stamme rund die Hälfte der Verschuldung möglicher Fallen Angels von US-Unternehmen. Mit Fokus auf das europäische High-Yield Segment stelle Moody's fest, dass seit 2019 die Gesamtverschuldung um rund 50% auf USD 1,6 Bio. angewachsen sei. Jeweils rund USD 200 Mrd. dieses Anstiegs sei auf Fallen Angels sowie auf IFRS16 Effekte zurückzuführen, während der Rest auf zusätzliche Verschuldungsaufnahme beruhe. Generell zeige sich laut Moody's, dass die Unternehmen zuletzt auf revolvierende Kredit-linien zurückgegriffen hätten und damit eine defensivere Haltung einnehmen würden. Nach wie vor gehe Moody's davon aus, dass im kommenden Jahr vor allem in COVID-19 betroffene Sektoren negative Free Cashflows generiert würden. Angesichts auch der seit einem Jahrzehnt höchsten Anzahl (15%) sowie Verschuldung (9%) an Caagerateten Unternehmen würden wohl auch über das nächste Jahr die Ausfallsraten weiter steigen. (30.10.2020/alc/a/a) ...

