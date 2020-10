Berlin (ots) - Thomas Härtel, der Präsident des Berliner Sportbundes, hat die Entscheidung des Berliner Senats begrüßt, dass Kinder weiterhin Sport machen dürfen.Die Kinder würden am meisten unter den Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie leiden, sagte Härtel am Freitagmorgen im Inforadio vom rbb:"Dass die Kinder jetzt weiter Sport machen können, ist ein wichtiges Zeichen in der Pandemie."Es sei jedoch eine bittere Entscheidung, dass der Breitensport in Berlin im November ansonsten ausgesetzt wird. Härtel kritisierte die Maßnahmen des Senats als "zu undifferenziert". Nach dem Lockdown im Frühjahr hätten die Berliner Vereine und Übungsleiter alles getan, um den Gesundheitsschutz einzuhalten:"Da sind wir jetzt etwas betrübt, dass dieses Bemühen unser vielen Übungsleiter und ehrenamtlichen Mitarbeiter bei diesen Entscheidungen keine Anerkennung bekommen hat."Trotzdem wolle er für die Corona-Maßnahmen des Senats bei den Berliner Sportvereinen werben:"Wir sind von dieser Entscheidung hart getroffen, aber wir müssen da jetzt durch und wir müssen alles tun, damit die Pandemie eingedämmt wird", so Härtel.Das ganze Interview mit Thomas Härtel können Sie hier nachhören: https://ots.de/tITEuGPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4748940