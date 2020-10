SAP (WKN: 716460)-Aktien haben seit dem Hoch im August 2020 mittlerweile fast 35 % an Wert verloren und weil sie am stärksten im DAX gewichtet sind, verlor der Leitindex ebenfalls deutlich (28.10.2020). Vielleicht sollte das Index-Komitee seine DAX-Kriterien noch einmal überarbeiten und bei der Zusammensetzung nicht nur auf die Marktkapitalisierung setzen. Am Ende sind die Auswahl und Gewichtung mit dafür verantwortlich, dass der DAX in Krisensituationen immer wieder stark einbricht. Doch zurück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...