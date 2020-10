Goldproduzent Agnico Eagle Mines (WKN 860325 / TSX AEM) wartet mit starken Zahlen für das dritte Quartal 2020 auf. Der kanadische Konzern meldete einen Nettogewinn von 222,7 Mio. Dollar oder 0,92 Dollar pro Aktie. In den ersten neun Monaten dieses Jahres lag der Nettogewinn bei 306,4 Mio. Dollar oder 1,27 Dollar pro Aktie und damit trotz Corona-Pandemie mehr als doppelt so hoch wie in den ersten drei Quartalen 2019! ...

