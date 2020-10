Die Plattform ist eine kostenlose Orientierungshilfe für juristische Fragen rund um Kryptowährungen in der Schweiz.Zürich - Seit wenigen Tagen ist der Swiss Crypto Guide online. Die Plattform ist eine kostenlose Orientierungshilfe für juristische Fragen rund um Kryptowährungen in der Schweiz und richtet sich insbesondere an Startups und KMU. Autor ist Dr. Karin Lorez, die als verantwortliche Juristin die erstmalige Lancierung von Krypto-Investitionen einer Schweizer Bank begleitet hat.

