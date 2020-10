Der Onlinehandelsriese Amazon bleibt in der Corona-Pandemie auf Erfolgskurs. Der US-Konzern liefert ein weiteres Rekordquartal und rechnet mit einem "beispiellosen" Weihnachtsgeschäft. Der Trend zum Einkauf im Internet verhilft dem weltgrößten Onlinehändler Amazon in der Coronakrise weiter zu glänzenden Geschäften. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 37 Prozent auf 96,1 Milliarden US-Dollar (82,3 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle mitteilte. Der Gewinn verdreifachte sich sogar auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...