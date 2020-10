LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 5 auf 6 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er hebe angesichts der besser als erwartet ausgefallenen Geschäftsentwicklung seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn in den Jahren bis 2022 an, bleibe für 2022 aber 20 Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürften die Erträge unter Druck bleiben, die Ziele für 2022 erschienen schwer erreichbar und die Aktie sei teuer./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 07:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

