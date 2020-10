Der Dax hat am Freitag in der ersten Zeit nach der Eröffnung leicht zugelegt. Das deutsche Leitbarometer gewann etwa 0,2 Prozent auf Werte um 11.600 Punkte und blieb damit unter der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Zählern.Bereits am Donnerstag hatte der Index nach den Einbrüchen aus den Vor...

Den vollständigen Artikel lesen ...