Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Bankenaufsicht EBA hat in der vergangenen Woche eine aktualisierte Auffassung zur Behandlung sogenannter "Legacy-Bonds" veröffentlicht, so die Experten von Aramea Asset Management.Bei diesen Papieren handele es sich um ältere Nachranganleihen, welche die Regulierung nach der - von ihr erlassenen - Übergangsperiode bis 2022 nicht mehr in Bankbilanzen sehen möchte. Vielmehr sollten sie durch Anleihen neuen Formates ersetzt werden, die sich im Krisenfall einer Bank leichter in Eigenkapital umwandeln lassen würden. Als Lehre aus der Finanzkrise 2008 solle somit die Stabilität der Bankbilanzen erhöht werden. ...

