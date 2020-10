Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben nach den geldpolitischen Entscheidungen der EZB angezogen, so die Analysten der Nord LB.Die EZB habe auf ihrer Sitzung wie erwartet (noch) keine geldpolitischen Änderungen beschlossen. Zugleich hätten die Währungshüter aber die Märkte auf ein ganzes Maßnahmenbündel im Dezember vorbereitet. EZB-Präsidentin Lagarde habe darauf verwiesen, dass es an einem zusätzlichen monetären Stimulus so gut wie keinen Zweifel gebe. Die Risiken für den kurzfristigen Wirtschaftsausblick habe sie mehrfach als eindeutig abwärts gerichtet bezeichnet. Die Teil-Lockdowns in einigen Mitgliedsstaaten kämen einem abrupten Bremsmanöver im konjunkturellen Aufholprozess gleich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...