=------------------------------------------------------------------------------- Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- ISIN: AT0000A2K2R0 Zwtl.: Sun Contracting Bearer Bond 2020: Inhaberanleihe ab sofort zeichenbar Triesen. Nach der Erstemission des depotfähigen Investmentproduktes im Jahr 2019 emittierte die Sun Contracting AG auch im Jahr 2020 eine Inhaberanleihe. Der Sun Contracting Bearer Bond 2020 bietet einen jährlichen Fixzins von 5 % und ist in Österreich für Veranlagungen des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags gemäß § 10 in Verbindung mit § 14 EstG geeignet. Das Emissionsvolumen beträgt 10 Millionen Euro, gezeichnet werden kann die Anleihe ab sofort. Der Sun Contracting Bearer Bond 2020 mit der Wertpapierkennnummer ISIN AT0000A2K2R0 ist durch die Depotfähigkeit sowohl für private als auch für institutionelle Anleger relevant. Mit der Eignung für Veranlagungen des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages nach österreichischem EstG richtet sich die Sun Contracting AG vor allem an Selbstständige und freiberuflich Selbstständige, die im Bereich erneuerbarer Energien nach Investmentmöglichkeiten mit steuerlichen Vorteilen suchen. Mit einem Fixzins von 5 % p.a. ist der Bearer Bond 2020 bis Oktober 2021 mittels Zeichnungsschein direkt bei der Emittentin zeichenbar und kann ebenso an der Wiener und der Frankfurter Börse erworben werden. Als Zahlstelle gilt die Baader Bank AG, der Mindestzeichnungsbetrag lautet auf EUR 1.000,00 zzgl. 2 % Agio. Die Teilschuldverschreibung kann auf jedes Wertpapierdepot eingebucht werden und hat eine fixe Laufzeit von 5 Jahren. Die im Fürstentum Liechtenstein gebilligte Anleihe ist auch in Österreich, Deutschland, Luxemburg, Ungarn, Italien, Kroatien, Polen, Rumänien, Slowenien, Tschechien, Bulgarien, der Slowakei und der Schweiz notifiziert und in diesen Ländern zeichenbar. Disclaimer: Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 sowie Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129. Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch um eine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Teilschuldverschreibungen des Sun Contracting Bearer Bond 2020 ("Teilschuldverschreibungen") der Sun Contracting AG ("Emittentin") noch um eine Finanzanalyse, eine Anlageberatung oder eine Empfehlung. Ein öffentliches Angebot von Teilschuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich in Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Luxemburg, Italien, der Slowakei, Polen, Rumänien, Slowenien, Kroatien und der Schweiz ("Angebotsstaaten") an in diesen Angebotsstaaten ansässige Anleger auf Grundlage des Prospektes, der von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ("FMA") am 23. Oktober 2020 gebilligt und den zuständigen Finanzmarktaufsichtsbehörden in den Angebotsstaaten (mit Ausnahme der Schweiz) notifiziert worden ist ("Prospekt"). Die Genehmigung des Prospektes in der Schweiz erfolgt gemäß dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Die Emittentin weist darauf hin, dass die Billigung des Prospektes durch die FMA nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen ist. Der Prospekt ist in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, https://www.sun-contracting.com/bearer-bond-2020/ [https://www.sun- contracting.com/bearer-bond-2020/] , veröffentlicht worden und steht als PDF zum Download und in Papierfassung am Sitz der Emittentin kostenlos zur Verfügung. Die Emittentin empfiehlt potentiellen Anlegern, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Teilschuldverschreibungen zu investieren, vollends zu verstehen. Weiters empfiehlt die Emittentin potentiellen Anlegern, sich unter Berücksichtigung ihrer individuellen Vermögens- und Anlagensituation, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten sowie ihrer Risikobereitschaft eingehend beraten zu lassen. Eine Investition in Teilschuldverschreibungen und allgemein in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden und kann unter ungünstigen Umständen zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet, die ihren Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb eines der Angebotsstaaten haben, sie ist insbesondere nicht an U.S. Personen gerichtet ("U.S. Persons" im Sinn der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933, "Securities Act"). Die Teilschuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert. Vervielfältigungen oder Weitergabe dieser Mitteilung, in welcher Form auch immer, teilweise oder vollständig, ist unzulässig und bedarf der vorherigen Zustimmung der Emittentin. 