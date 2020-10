FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1300 (1550) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 4350 (2940) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL A TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1500 PENCE - BARCLAYS RAISES SHELL B TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1500 PENCE - BERENBERG RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 2150 (1460) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 32 (30) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 1570 (1080) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3143 (3135) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 450 (475) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES BOOHOO TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - PT 300 (320) PENCE - DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR SHELL A TO 11.50 (14) EURO - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 2010 (2000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1596 (1553) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS NON-STANDARD FINANCE PRICE TARGET TO 10,10 (24,30) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 400 (425) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 145 (160) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 750 (775) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 700 (775) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



