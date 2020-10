Der amerikanische Pharma- und Gesundheitsdienstleister McKesson Corporation (ISIN: US58155Q1031, NYSE: MCK) schüttet am 4. Januar 2021 eine vierteljährliche Dividende von 42 US-Cents aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 1. Dezember 2020. Das Unternehmen zahlt damit auf das Jahr hochgerechnet 1,68 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 143,79 US-Dollar (Stand: 29. Oktober 2020) liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...