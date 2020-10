Unterföhring (ots) -- Gäste der "Quatsch Adventsparty" neben Gastgeber ThomasHermanns: Ilka Bessin, Gayle Tufts, Helene Bockhorst sowieJohann König, Ingmar Stadelmann, Sascha Grammel, Matze Knop,Abdelkarim sowie Simon Pearce und viele mehr- Am Montag, 30. November um 21.15 Uhr auf Sky One, Sky Ticket undauch auf Abruf- Das Special der Erfolgsshow "Matze Knops Homeoffice: DerJahresrückblick" am Montag, 7. Dezember um 21.10 Uhr auf SkyOne, Sky Ticket und auch auf Abruf- Neue Episoden des Erfolgsformats "Quatsch Comedy Club" sowieComedy@Sky sind ab Frühjahr 2021 bei Sky zu sehen 30. Oktober 2020 - Wenn die Quatsch Comedy Familie Advent feiert, dann richtig! Allerdings sucht man süßes Gebäck, aufwändige Bastelarbeiten, zartes Flötenspiel, gefüllte Stiefel, Kerzenlicht und Besinnlichkeit vergeblich, wenn Gastgeber Thomas Hermanns dazu einlädt, diesem anstrengenden Jahr endlich das verdiente Ende zu bescheren.Seiner Einladung zu einer feuchtfröhlichen Adventsparty folgen die Comedians Ilka Bessin, Gayle Tufts, Helene Bockhorst, Johann König, Ingmar Stadelmann, Sascha Grammel, Matze Knop, Abdelkarim sowie Simon Pearce und natürlich darf auch die ein oder andere personelle Überraschung nicht fehlen.Inhaltlich präsentieren die zahlreichen Gäste mehr oder weniger weise Worte zum Jahresende, vorweihnachtliches Liedgut, heiße Pointen unterm Tannenbaum und mitreißenden Songs.Selbstverständlich steht aber auch Schrottwichteln auf dem Plan, bei Thomas Hermanns allerdings in einer Deluxe-Pop-Version zum Mitsingen und ein selbstgebastelter "Larger-Than-Life-Adventskalender" darf ebenfalls nicht fehlen.Zu sehen ist die bunte "Quatsch Adventsparty" am 30. November um 21.15 Uhr auf Sky One, Sky Ticket und auch auf Abruf via Sky Q.Die "Adventsparty" wird ebenso wie der "Quatsch Comedy Clubs" grün produziert.Und auch Matze Knop sorgt kurz vor Jahresende nochmals für Abwechslung: Mit seinem Erfolgsformat "Matze Knops Homeoffice: Der Jahresrückblick" schaut er zurück auf das Jahr 2020 und feiert die Menschen, die selbst in dieser verrückten Zeit uns noch zum Lachen gebracht haben. Trotz und mit Corona. Lock-down and Laugh-out, denn Humor kennt kein Kontaktverbot!Am 7. Dezember um 21.10 Uhr auf Sky One, Sky Ticket und auch auf Abruf.Über den "Quatsch Comedy Club":In Thomas Hermanns' "Quatsch Comedy Club" geben sich die Stars und Neuentdeckungen der deutschen Comedyszene das Mikrofon in die Hand. Seit über 25 Jahren auf der Bühne und im TV ist der "Quatsch Comedy Club" die erfolgreichste und langlebigste Comedyshow Deutschlands. 1992 importierte Thomas Hermanns das Unterhaltungsformat der Stand-Up-Comedy aus dem angloamerikanischen Raum nach Deutschland und begründete so den Comedytrend, der sich bis heute in zahlreichen TV- und Bühnenshows widerspiegelt. Er etablierte die Stand-Up-Comedy in Deutschland und gab so Comedians wie Michael Mittermeier oder Cindy aus Marzahn eine Bühne, auf der sie ihre Karrieren begannen. Der "Quatsch Comedy Club" ist der erste Comedy Club Deutschlands. Mit Standorten in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Stuttgart ist der "Quatsch Comedy Club" das Urgestein der deutschen Comedy-Industrie, Trendsetter, Nachwuchsförderer und eine feste Größe der Deutschen Entertainment-Landschaft.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4749271