Zürich (www.anleihencheck.de) - Die aktuelle Entwicklung der globalen Konjunktur und der Finanzmärkte ist durch eine zunehmende "Reflationierung" des Systems geprägt, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich.Dabei führe die äußerst lockere Geldpolitik der Zentralbanken zu einer Kombination von leicht höheren Inflationserwartungen, stärkerem Güterkonsum und Wirtschaftswachstum sowie tendenziell höheren langfristigen Zinsen. Diese Entwicklung verlaufe aber sehr moderat und kontrolliert. Man erkenne derzeit keine Übertreibungen oder Ausreißbewegungen. Insgesamt ergebe dies ein günstiges Umfeld für Finanzmärkte, da sowohl die monetären als auch die konjunkturellen Triebkräfte in einem gesunden Gleichgewicht seien. ...

