NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen von 320 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Social-Media-Anbieters sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung sollte sich im vierten Quartal beschleunigen und für die Werbeeinnahmen zeichne sich eine fast vollständige Erholung ab./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 02:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 02:01 / ET

