In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Disclosure of shares repurchases from 23 October to 29 October 2020 Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume per day

(number of shares) Weighted average

price per day Market (MIC Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/10/2020 FR0013230612 106,377 20.2006 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/10/2020 FR0013230612 92 20.1446 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/10/2020 FR0013230612 261 20.2000 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/10/2020 FR0013230612 2,420 20.2415 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/10/2020 FR0013230612 7,228 20.4964 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/10/2020 FR0013230612 246 20.5622 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/10/2020 FR0013230612 487 20.5168 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/10/2020 FR0013230612 4,326 20.5491 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/10/2020 FR0013230612 7,164 19.9662 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/10/2020 FR0013230612 204 19.9627 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/10/2020 FR0013230612 507 19.9931 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/10/2020 FR0013230612 4,505 19.9682 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 28/10/2020 FR0013230612 7,702 19.4999 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 28/10/2020 FR0013230612 157 19.3911 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 28/10/2020 FR0013230612 382 19.4699 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 29/10/2020 FR0013230612 14,669 19.0350 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 29/10/2020 FR0013230612 330 19.1106 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 29/10/2020 FR0013230612 565 19.0934 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 29/10/2020 FR0013230612 4,844 19.0770 BATE TOTAL 162,466 20.0268

