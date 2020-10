DJ Weihnachtliche Aktion der Bäckerei Büsch - Spendenbrot mit Herz

Kamp-Lintfort (pts022/30.10.2020/11:55) - Es ist schon fast Tradition, dass die Handwerksbäckerei Büsch zur Weihnachtszeit eine Spendenaktion durchführt. "Das gilt natürlich auch für 2020", freut sich Bäckermeister und Brot-Sommelier Norbert Büsch. Das Besondere daran ist, dass der Empfänger der Unterstützung noch offen ist: Denn der soll von den Kunden vorgeschlagen werden.

Spendenbrot - mit Herz

Vom 2. November bis zum 23. Dezember dieses Jahres ergänzt ein neues Brot das Sortiment der Büsch-Fachgeschäfte. Verziert mit einem großen Herzen heißt es "Spendenbrot". Denn die Vorweihnachtszeit ist auch die Zeit des Teilens - und so entstand der Gedanke zur diesjährigen Weihnachtsaktion. Das "Spendenbrot" ist ein Weizenmischbrot und wiegt ungewöhnliche 800 Gramm. "Auch dieses Brot ist vegan", betont Norbert Büsch.

50 Cent werden gespendet

Für jedes dieser verkauften Spendenbrote stiftet die Bäckerei Büsch 50 Cent. "Die Spende soll an sozial benachteiligte Kinder gehen. An wen genau, legen wir erst fest, wenn unsere Kunden uns ihre Vorschläge geschickt haben", erklärt Norbert Büsch. Denn bis zum 23. Dezember können Empfehlungen eingereicht werden.

Bis 23. Dezember nennen

Dazu können "Spendenbrot-Postkarten" genutzt werden, die in den Büsch-Fachgeschäften ausliegen. Auch in einer E-Mail an "marketing@baeckerei- buesch.de" kann man seinen Vorschlag an die Handwerksbäckerei senden. Im neuen Jahr werden dann aus allen Vorschlägen drei ausgewählt, die mit einer Spende aus den Spendenbrot-Verkäufen bedacht werden.

Bereits in letzten Jahren hat die in Kamp-Lintfort ansässige Bäckerei die Kunden bei der Wahl der Spenden-Empfänger mit einbezogen und die Spenden-Gesamtsumme an verschiedene Organisationen und Einzelpersonen aufgeteilt.

