Darum geht's im neuen Video mit Markus Miller und Richy: 00:00 - Das tut sich gerade am Krypto-Markt 10:05 - PayPal nimmt Bitcoin, Ethereum & Litecoin auf 15:55 - Institutionelle Investoren drängen in den Markt 19:30 - Gehören Bitcoin & Co in jedes Portfolio? 29:55 - Das aktuelle Marktumfeld: HomeOffice, Digitalisierung & Co. 38:45 - Ant Financial Börsengang & China's CBDC-Coin 44:24 - Systemausfall bei Target2 der Euro-Zentralbanken