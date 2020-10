Im ersten Quartal soll das Photovoltaik-Kraftwerk dann komplett am Netz sein. Statkraft und Anumar schlossen dafür nun einen weiteren Stromabnahmevertrag für 40 Megawatt und einer Laufzeit von 10 Jahren. Für insgesamt 90 Megawatt gibt es damit einen PPA und für die restlichen 30 Megawatt sicherte sich Anumar Zuschläge in den Photovoltaik-Ausschreibungen.Es ist das derzeit größte Photovoltaik-Kombi-Projekt, was in Deutschland mit und ohne EEG-Förderung realisiert wird: Der Solarpark "Schornhof" bei Ingolstadt in Bayern. Die ersten 30 Megawatt sind am Freitag in Betrieb genommen worden, wie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...