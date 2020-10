Bonn (www.anleihencheck.de) - Trotz einer Vielzahl an Konjunkturdaten stand gestern die EZB-Sitzung im Fokus der Währungsmärkte, so die Analysten von Postbank Research.Wie zuvor an den Märkten erwartet habe die EZB dabei eine Lockerung für Dezember in Aussicht gestellt, und dies wirklich in aller Deutlichkeit. Laut EZB-Chefin Lagarde sei der EZB-Rat geschlossen der Ansicht, dass die Risiken klar abwärtsgerichtet seien, und habe deshalb einstimmig für Aktionen im Dezember votiert. Ihren Hinweis, dass die Rekalibrierung der vorhandenen geldpolitischen Instrumente der Notenbank alle Instrumente betreffen könne, hätten einige Marktteilnehmer offensichtlich dahingehend gedeutet, dass dies auch die Zinssätze umfassen könne, woraufhin der Euro unter die Marke von 1,17 USD gerutscht sei. Die meisten Analysten würden hingegen eher größere Flexibilität beim Pandemiekaufprogramm PEPP erwarten. ...

